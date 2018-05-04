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مكة تشيع جثامين المنحورات الثلاث

كتبه albilad_adminaccess_time18 / شعبان / 1439 هـ       4 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة ــ البلاد

وسط حزن، خيم على الجميع، سيما أقارب المفقودات، شيعت جموع من مواطني مكة المكرمة جثامين الشقيقات المنحورات الثلاث، في مقبرة المعلاه.
وقد أديت الصلاة على الضحايا بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، بعد أن استكملت الجهات المختصة الإجراءات النظامية.

وتعود أحداث الجريمة، التي هزت أرجاء مكة المكرمة، ومناطق المملكة، عندما أقدم مواطن ثلاثيني على نحر بناتة الثلاث في منزلهم في حي الروضة. وتمكنت الشرطة من الإطاحة بالمتهم، الذي اتضح أنه يتعاطى المخدرات، وأحيل إلى النيابة العامة، التي أحالته للمحكمة الجزائية تمهيداً لمحاكمته.

albilad_admin

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