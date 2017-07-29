مكتبة السيد حبيب بالمدينة المنورة

المدينة المنورة – محمد قاسم

تقوم مكتبة السيد حبيب، رحمه الله، التي تم افتتاحها عام 1426هـ على خدمة سكان المدينة المنورة وزوارها وطلاب العلم في مختلف التخصصات .

وتحتوي المكتبة على ثلاثة وثلاثين ألف مجلد في فنون مختلفة من الكتب المطبوعة والمخطوطة والمصورة على مساحة 3600متر مربع .

وتقع المكتبة على إمتداد شارع أبي ذر الغفاري رضى الله عنه في حي الشهداء وتبعد مسافة ثلاث كيلو من المسجد النبوي و 425 مترا من ميدان سيد الشهداء.

و تعود بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة من القرآن الكريم إلى القرون الثامن , التاسع , العاشر , الحادي عشر وأقدم نسخة تعود إلى عام 768هـ

وقامت المكتبة بطباعة الكتب التالية : تاريخ المدينة لابن شبه – خلاصة الوفا للسمهودي – المختصر في سيرة سيد البشر للدمياطي – تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة لابي بكر الشافعي- المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي .

فيما قال عبد العزيز شاكر من المتخصصين في المكتبات :” تعد مكتبة السيد حبيب من أكبر المكتبات الخاصة في المملكة وتحتوي على نوادر وذخائر قيمة جداً لاتوجد في مكتبات أخرى”

وأضاف عبدالعزيز: ” تجمع في مكتبة السيد حبيب مجموعة مكتبات وعدد من الأقسام منها قسم المخطوطات والكتب النادرة وهي متاحة من خلال العرض التقني”.