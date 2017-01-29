مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تستعرض كتاب “القصر الأحمر”

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تستضيف مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبدالله اليامي ضمن فعاليات ملتقى الشهر لمناقشة كتاب ” القصر الأحمر” مساء يوم الاثنين الموافق 9 جماد الأولى في مقر القصر الأحمر بالرياض .

ويعد ملتقى كتاب الشهر حلقة نقاش شهرية تُقام أول أسبوع من كل شهر ، لمناقشة كتاب محدد مسبقاً.

يهدف إلى نشر القراءة وتأصيلها بين أفراد المجتمع ، وإيجاد مناخ صحي للحوار الراقي حول الكتب .

ويدير اللقاء الدكتور فهد العليان:

بحضور مؤلف الكتاب الذي سيتولى عرض ومناقشة الكتاب ،ليسلط الضوء على تاريخ القصر الكائن في مدينة الرياض.

والذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه في عام 1362 هـ ليكون تحفة معمارية وشاهدا على قرارات تاريخية مهمة.

حيث أن تاريخه جزء من تاريخ الرياض الحديثة وكان أول مقر لمجلس الوزراء برئاسة الملك سعود رحمه الله .

وأشارت إدارة المكتبة إلى أن الدعوة عامة للسيدات والسادة لحضور مناقشة الكتاب والالتقاء بالمؤلف والاستمتاع بزيارة القصر الأحمر والتجول فيه .