مكتبة الملك فهد العامة تحتضن عدداً من الموهوبين والمتخصصين في الفنون المسرحية

شارك عبر واتساب

دشنت مكتبة الملك فهد العامة بجدة اليوم المبادرة المسرحية “عندك موهبة عندنا فرصة ” بحضور عدد من الموهوبين والمتخصصين في الفنون المسرحية , وذلك بمقر المكتبة بجدة .

وجرى خلال التدشين عرض فيلم وثائقي عن مكتبة الملك فهد العامة كمؤسسة ثقافية تهدف إلى خدمة المبدعين والمثقفين، تلاه عرض تعريفي عن المبادرة .

وأكد مساعد الرئيس التنفيذي للمكتبة الدكتور حسن الأمير أن المكتبة تتبني الأفكار والمشاريع البناءة والداعمة لشباب الوطن.

وخصوصا التي تتميز بالعطاء وخدمة المجتمع وتعمل في هذا الجانب مع متخصصين يمتلكون الأدوات التي تجعل من إنتاج الموهوبين متميزاً وتنموياً .

وبين أن مكتبة الملك فهد العامة تبنت مبادرة ” عندك موهبة – عندنا فرصة ” لإبراز دورها الثقافي والفني الموجه للشباب والشابات.

لتشجيعهم ودعمهم على المسرح الذي يعد من الممارسات الإبداعية التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير عليهم .