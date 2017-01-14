مكتب التنسيق الخليجي يناقش مشاريع اليمن

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الرياض – البلاد

عقد امس الاجتماع التاسع لمكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلى الجمهورية اليمنية ، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تم خلاله عرض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل أعضاء مكتب التنسيق خلال الشهر الماضي ومناقشة المشاريع التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمة.

واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير شامل من اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عن الوضع الإنساني فيها وسير العمليات الإغاثية المقدمة من دول المجلس، إضافة إلى تقرير عن ملف التعليم وما تم تنفيذه في هذا الملف.