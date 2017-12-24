مكتب العمل بتبوك يضبط عدداً من المخالفين بالسوق الدولي

نفذ مفتشو مكتب العمل بتبوك أمس، بدعم ومساندة من قوة الضبط الميداني , حملة تفتيشية استهدفت السوق الدولي بتبوك الذي تكثر فيه العمالة،

وأسفرت الحملة عن القبض على عدد من العمالة الذين تم الإبلاغ عن هروبهم,

كذلك على عدد من المخالفات لأنظمة العمل والإقامة.

وأشاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي

بتعاون الأجهزة الأمنية مع فرع الوزارة، في تحقيق أهداف الحملات التفتيشية، للقضاء على المخالفات التي تقوم بها العمالة الوافدة،

وتطبيق أنظمة وزارة العمل, مشدداً على ضرورة تعاون منشآت القطاع الخاص في تطبيق نظامي العمل والإقامة التي وضعتها الدولة.