مكتب المتابعة الاجتماعية بالأحساء يحتفل بأبنائه الأيتام

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الدمام-حمودالزهراني

احتفل مكتب المتابعة الاجتماعية بالأحساء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا بالأيتام الذين يشرف عليهم ويقدم لهم خدمات عدة .

واستقبل المكتب أكثر من” 100 طفل” مع امهاتهم الحاضنات بقاعة هجر التابعة لأمانة الأحساء في احتفال بهيج.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذ سعيد بن أحمد الغامدي بأن المملكة العربية السعودية عنيت منذ نشأتها بأمر الأيتام ،وأولتهم عناية خاصة ،وأسندت مسئولية أمورهم ومتابعتهم إلى من يعمل على رعايتهم ونهضتهم من خلال إدارة شؤون الأيتام، وإدارة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

وأكد الغامدي سعي الوزارة في تقديم الرعاية والإهتمام بأمور الأيتام والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.

وأضاف مدير عام فرع الوزارة الاستاذ الغامدي:” دور هذه الإدارات في تقديم خدمات رعائية واجتماعية مختلفة لفئة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة” مشيرا إلى الاحتفال السنوي الذي يقام في إدارات الأيتام في مختلف فروع الوزارة، وماتقدمه هذه الإدارات من جهود مبذولة في مثل هذا الاحتفال سنويا من برامج متنوعة توعوية وثقافية وترفيهية لهم .

وذكر مدير مكتب المتابعة الاجتماعية بالأحساء الاستاذ محمد الفهيد ان المكتب يعمل على خدمة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة ،ويسعى لتحقيق خدمات أفضل للمستفيدين .

وأضاف “الفهيد” بأن المكتب يعتمد على التخطيط المسبق لتحقيق الأهداف ،والسعي لتنمية الموارد وتطويرها وتسهيل إجراءات المستفيد .

وأشار الفهيد إلى وجود فريق عمل متخصص مكون من أخصائيين وباحثين ومراقبين اجتماعيين (رجال ونساء) لتقديم خدمات الوزارة لهؤلاء الأيتام بالإضافة إلى متابعتهم دراسيا حتى المرحلة الجامعية وكذلك الابتعاث ،كما يتم معالجة المشاكل الدراسية والسعي لإيجاد وظائف مناسبة لهم ،إضافة الى تقديم المساعدات من مؤسسة رعاية الايتام والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

وأضاف “الفهيد” بان هناك متابعة مستمرة للمستفيد (اليتيم) والأسر الحاضنة والمساعدة في حل المشكلات الأسرية,ويقوم الفريق بمخاطبة الجهات المختصة (وزارة الإسكان،الإسكان الاجتماعي) لتوفير سكن مناسب لليتيم،والقيام بالعديد من الأنشطة والدورات المفيدة لهم.

وذكر”الفهيد” بأن حفل اليتيم من اهم الأنشطة السنوية التي تقدم لأبنائنا الأيتام ويتم الاستعداد له وإعداده بطريقة مميزة جداً تدخل البهجة في قلوب الأيتام.

من جانبها ذكرت رئيسة القسم النسائي بالمكتب الاستاذة منى الدوسري ان المكتب يقدم خدمات رعائية واجتماعية للمستفيدين من خدماته ومنهم الايتام،ويعمل على رفع مستوى خدماته من أجل تطوير الأداء والوصول إلى التميز .

وأشارت الدوسري إلى حفل الأيتام الذي يقام سنويا لهم لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم ،والذي تتنوع فقراته سنويا بالتعاون مع جهات ومؤسسات متعددة .

وذكرت “الدوسري” بأن الحفل هدا العام مميز,حيث احتوى على فقرات توعوية ( محاضرة بعنوان التعامل مع الأبناء بعد الإنجاب) قدمتها الدكتورة سكينة الهاشم ،وأخرى ترفيهية وثقافية ,بالتعاون مع متطوعات من طالبات جامعة الملك فيصل،وأطفال روضة الفرقان الأهلية,ومركز أفلاذ لتنمية الطفل.وقالت”الدوسري” إن الأيتام والحضور عبروا عن فرحتهم بالحفل البهيج خصوصا الايتام بعد استمتاعهم وحصولهم على الهدايا.