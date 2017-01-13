العدد 21813 13 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مكتب تنسيق المساعدات الخليجية يعقد اجتماعه التاسع في مركز الملك سلمان للإغاثة

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مكتب تنسيق المساعدات الخليجية يعقد اجتماعه التاسع في مركز الملك سلمان للإغاثة
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عُقد اليوم الاجتماع التاسع لمكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية.

المقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إلى الجمهورية اليمنية ، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وتم خلال الاجتماع عرض ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من قبل أعضاء مكتب التنسيق خلال الشهر الماضي.

ومناقشة المشاريع التي سيتم تنفيذها في اليمن خلال الفترة القادمه.

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واستمع المشاركون في الاجتماع إلى تقرير شامل من اللجنة العليا للإغاثه في اليمن.

عن الوضع الإنساني في اليمن وسير العمليات الإغاثية المقدمة من دول المجلس.

إضافة إلى تقرير عن ملف التعليم، وما تم تنفيذه في هذا الملف.

وثمنت اللجنة العليا للإغاثة الدور الكبير الذي يقدمه المكتب.

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التصنيف: دولية

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