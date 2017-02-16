مكتب خاص بجامعة جدة لتحقيق (الرؤية)

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

دشنت جامعة جدة مكتبًا خاصًا بالجامعة يعمل على متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني وجميع البرامج والأولويات الوطنية التي تخدم تحقيق رؤية المملكة (2030) بالجامعة .

وأصدر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان المشاط قراراً يقضي بإنشاء المكتب في إطار تبني الجامعة لتطلعات رؤية المملكة (2030) حيث يكون مرجعًا في صياغة خطتها الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية.

وأوضح المشرف العام على المكتب الدكتور أشرف باداود أن مكتب تحقيق الرؤية 2030 يمثل حلقة الوصل الأساسية بين الجامعة والجهات الداعمة ضمن منظومة تنفيذ الرؤية ويرتبط تنظيمياً وبشكل مباشر بمدير الجامعة من خلال لجنة إشرافية عليا تضم وكلاء الجامعة ومنسقي مبادرات التحول الوطني المعتمدة للجامعة لدى الجهات التنفيذية.