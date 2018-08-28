مكتب عمل الخبر يضبط 147 مخالفة

الدمام-حمود الزهراني

أنهت فرق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة الخبر جولاتها على المنشآت خلال فترة إجازة عيد الأضحى . واوضح مدير المكتب منصور آل بن علي بأنه تم الشخوص على المجمعات التجارية و محلات تأجير السيارات وكذلك الفنادق والمنشأت المخالفة للعمل تحت اشعة الشمس ، حيث أسفرت هذه الحملات عن زيار٩٦٠ منشأة حيث بلغ اجمالي عدد المخالفات ١٤٧ مخالفة .

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجيهات مقام الوزارة وكذلك بحرص ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الاستاذعبدالرحمن بن فهد المقبل ومساعده لقطاع العمل محمد الاطرش وذلك للتأكد من التزام المنشآت بالقرارات والانظمة الخاصة بالعمل وتطبيقها في جميع الأوقات .

الجدير بالذكر بأن قسم التفتيش بمكتب عمل الخبر حقق المركز الأول على مستوى المملكة في فئته خلال الشهر الماضي .