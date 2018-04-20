مكملات الشاي تضر الكبد

جدة ــ وكالات

حذرت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، من أن تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية، التي تحتوي على مستخلص الشاي الأخضر؛ لكونه يحمل آثارًا ضارة تؤدي إلى تلف الكبد.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إنها أجرت بحثا جديدا أثبت أن خطورة مكملات مستخلص الشاي الأخضر، تكمن في احتوائها على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، التي تضر بالكبد. وأضافت: إن مشروب الشاي الأخضر، لا يزال يعتبر آمنا، كما يظل الشاي سريع التحضير آمنا أيضا؛ إذ إنه يحتوي على مستويات أقل من مضادات الأكسدة.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة “كاتيكين” ، وهي مادة مضادة للأكسدة، لكنها تتواجد بكثرة في المكملات الغذائية، وذلك على عكس مشروب الشاي الأخضر الذي يحتوي على نسب مقبولة من تلك المادة. وذكرت الهيئة أن معظم المكملات الغذائية تحتوي على ما بين 5-1000 ملليجرام من مادة “كاتيكين”، بينما يحتوي مشروب الشاي الأخضر التقليدي عادة على ما بين 90 إلى 300 ملليجرام فقط.