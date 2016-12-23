(مكياج العزاء) يثير جدلا واسعا بين السعوديات

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جدة ــ البلاد

“حتى العزاء أصبح له مكياجه الخاص”، فبينما ارتبط تزيين السيدات تقليدياً بالأفراح والمناسبات السعيدة، ظهر نوع جديد من التزين بين السعوديات، يسمى “مكياج العزاء”.

يختلف هذا المكياج عن الأنواع الأخرى المتعارف عليها، وهو أقل تكلفة، حيث إن سعره يبدأ من 50 ريالاً، ليصل إلى 100 ريال كحد أقصى.

ويحظى مكياج العزاء بإقبال واسع بين السعوديات، حيث يعمل على إبراز ملامح الوجه، باستخدام الألوان المطفية وغير الواضحة، مثل البني أو البيج، والابتعاد عن الألوان القوية مثل أحمر الخدود وأحمر الشفاه.

وتقول خبيرة تجميل: إن ظاهرة مكياج العزاء انتشرت نتيجة لما تشاهده السيدات في الأفلام والمسلسلات، حيث تظهر الممثلة في المشاهد الحزينة جميلة، وذلك بوضع لمسات خفيفة من المكياج، فتتأثر بعض السيدات بتلك الممثلات، مما يدفعها لطلب نفس طريقة المكياج، حينما ترغب بالذهاب للعزاء.

في حين قالت مصادر في المجتمع النسائي أن هذا النوع من المكياج قد اثار جدلا واسعا بين النساء.