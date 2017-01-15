(ملامح صبح) تناشد البازعي تكريم الرشيدي.. جمعية جدة تكرم عددا من الشعراء والإعلاميين

جدة – البلاد

انطلاقاً من دورها الثقافي تواصل الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة تكريمها لنخبة من الشعراء والإعلاميين الذين اسهموا في اثراء الساحة الثقافية والأدبية والإعلامية بما قدموه خلال مسيرتهم الحافلة بالعطاء و التميز وذلك مساء الأربعاء القادم على مسرح الجمعية بمقرها الكائن بحي الشاطئ حيث ستحتفي الجمعية بالشاعر والإعلامي عبدالله عبيان مساعد رئيس تحرير جريدة عكاظ والشاعر والإعلامي هليل المزيني رئيس قسم الأدب الشعبي بجريدة البلاد والشاعر والإعلامي سعد زهير مدير قسم المذيعين في تلفزيون جدة والشاعر والإعلامي يوسف الزهراني والشاعر والإعلامي عبدالله الفارسي المشرف على صفحة(شعبي) بجريدة المدينة وشاعر العرضة والنظم عبدالرحمن عراق الدوسي.

ويأتي هذا التكريم كبادرة تعزز الدور الإيجابي الذي تحمله رسالة الأديب والشاعر والإعلامي في تقدم ورقي الساحة الثقافية .وعبر مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر عن أهمية تسليط الضوء على المبدعين وتكريمهم وإبراز منجزاتهم حتى يستشعروا مدى تأثيرهم في المجتمع ويصبحوا قدوات يحتذى بها.

وأضاف ان الجمعية بيت المثقفين والفنانين والأدباء والشعراء والفنانين التشكيليين والمصورين الفوتغرافيين والرسامين والنحاتين والممثلين ولكل من يهتم بخدمة المجتمع ولديه رسالة تخدم وتعزز الوطنية فيما أكد الشاعر والإعلامي محمد آل صبيح مستشار الجمعية على ان الاحتفاء والاحتفال بتكريم المبدعين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات يجسد البعد الحضاري الذي تتمايز به الشعوب مشيرا الى ان الشعراء والإعلاميين المكرمين زملاء نجاح وجد في طرحهم الأدبي والإعلامي كل ما يعزز قيم الثقافة الوطنية ويستحقون التكريم على ماقدموه خلال مسيرتهم. وأضاف ان ماتقوم به الجمعية يأتي ايماناً منها بأهمية التكريم وأثره الفاعل على ذات المكرم وعلى مجتمعه.

المحرر:

أصالة عن نفسي ونيابة عن الزملاء المكرمين,نشكر جمعية الثقافة والفنون فرع جدة ممثلة في مدير الفرع الدكتور عمرالجاسر ومستشاره الشاعر والإعلامي الزميل محمد ال صبيح على هذه المبادرة الجميلة التي لا تعتبر الأولى منهم ولن تكون الأخيرة بمشيئة الله برغم شح مواردهم ونناشد وننتظر في(ملامح صبح) من مدير عام الجمعية السعودية للثقافة والفنون الأستاذ سلطان البازعي تكريم فقيدنا وفقيد الشعر الشاعر الكبير مساعد الرشيدي، يرحمه الله، وهذا مانأمله منه ومن جمعية الثقافة والفنون من منطلق دورها الريادي الكبير.