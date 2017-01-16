ملايين الطلبة والطالبات يؤدون الاختبارات في المناطق

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المناطق- البلاد

بدأ ملايين الطلبة والطالبات في المناطق اختبارات الفصل الدراسي الأول ، وفي العاصمة تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، يوم أمس الأحد سير الاختبارات في القسم المتوسط والقسم الثانوي بمجمع الملك سعود في أول أيام الاختبارات .

وبدأ الدكتور المانع الجولة بزيارته للقسم الثانوي بمجمع الملك سعود، حيث رافقه مدير مكتب التعليم بالدرعية الأستاذ فواز بن محمد الداوود، ومدير القسم الثانوي بالمجمع الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحيدر .

واطمأن الدكتور المانع على آلية سير الاختبارات، وتجول داخل قاعات ولجان الاختبارات، واطلع على آلية اختبار برنامج الطلاب المكفوفين في القسم.

بعد ذلك انتقل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع يرافقه مدير مكتب التعليم بالدرعية فواز بن محمد الداوود إلى القسم المتوسط بمجمع الملك سعود، وتجول بمرافقة مدير القسم المتوسط مبارك جارالله القحطاني داخل قاعات، ولجان الاختبار حيث تابع اختبارات برنامج طلاب صعوبات التعلم، والبالغ عددهم 30 طالبا وطلاب العوق البصري والبالغ عددهم ستة طلاب، كما تفقد سير اختبارات طلاب المنازل البالغ عددهم ثمانية طلاب، وتابع عدد من لجان اختبارات طلاب المدرسة البالغ عددهم 571 طالباً.

وفي ختام الجولة قدّم الدكتور المانع شكره لإدارتي القسم الثانوي والمتوسط بمجمع الملك سعود وللمعلمين والإداريين، لجهودهم المبذولة لخدمة الطلاب، وتسهيل كافة السبل لتحقيق طموحاتهم متمنياً التوفيق والسداد لكافة الطلاب والطالبات .

هذا وقد دخل اليوم (٤٦١٨٤١ ) طالب وطالب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٣٧- ١٤٣٨، بعدما أنهى طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس مرحلة التقييم المعدة لهم، وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع: إن الإدارة أنهت الاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول،

واكتملت كافة الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ ،حيث اتخذت الإدارة كافة الترتيبات اللازمة لأداء الاختبارات من خلال تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات، و تكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس للاطلاع على سير الاختبارات ورفع التقارير اليومية عنها ، كما وجه المانع أن تكون هذه الأيام فترة استنفار كامل يركز فيها على الاختبارات، وتسخّر جميع الجهود لتكون النتائج منضبطة ودقيقة، مشيراً إلى أن الامتحانات تمثل الصورة الحقيقة لانعكاس جهود الإدارة في الميدان ، ودعا المانع الأسر إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء للطلاب، ودعمهم بكافة السبل.

وحث المانع المدارس وجميع المشاركين في العملية التعليمية على أهمية إعداد الطلاب، وتهيئتهم للاستعداد للاختبارات بمعنويات عالية، والبُعْد عن القلق والخوف والثقة بالنفس والتوكل على الله.

وأكد على أهمية التدخل العلاجي للطلاب الذين يعانون من ظروف خاصة؛ سواء في ضعف التحصيل الدراسي أو صعوبات أخرى، من أجل تحفيز التعلم لديهم.

كما حث الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد، وسأل الله أن تكون هذه الاختبارات فاتحة خير وبركة، وأن يجعلها انطلاقة نحو مستقبل واعد مشرق- بإذن الله .

من جانب آخر أكد مساعد المدير العام للشئون المدرسية الأستاذ حمد الشنيبر على جاهزية المدارس، فيما يخص النقل المدرسي والمقاصف، حيث تم التنسيق مع متعهدي النقل العام ومتعهدي نقل التربية الخاصة ومتعهدي نقل طلاب الإعاقة الحركية ومتعهدي نقل طلاب وطالبات القرى والهجر، وعلى سائقي الحافلات أهمية إحضار الطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات بوقت كاف، والالتزام بنقلهم لمنازلهم وفقًا لمواعيد الخروج المقررة في فترة الاختبارات، وعلى المرافق والمرافقة متابعة طلاب وطالبات التربية الخاصة أثناء الصعود والنزول من الحافلة وفي داخلها، كما نُبِه السائقون إلى وجوب التأكد من خلو الحافلات من الطلاب والطالبات بعد نزولهم منها، مضيفا أن على المتعهدين الحرص على نظافة الحافلات وصيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل قبل بدء الاختبارات، علاوة على أن الإدارة قد سعت إلى توفير متطلبات الأمن والسلامة داخل الحافلات.

أما ما يخص التغذية والمقاصف فقد بينت مديرة خدمات الطلاب الأستاذة البندري القريني أن الإدارة أكدت على جميع المدارس صيانة الثلاجات والمقاصف والمكيفات داخلها، وتطبيق الاشتراطات الصحيّة ، وتأمين أغذية وعصائر ومياه كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من “الجلوتين” لمرضى حساسية القمح، بالإضافة إلى توفير المشروبات الساخنة للمرحلة الثانوية، وفتح المقاصف طيلة أيام الاختبارات ، وضرورة مطابقة أسعار الأغذية للسوق .

وأوضح مدير إدارة الاختبارات الأستاذ أيمن الركبان أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ عند الساعة (7.30) صباحاً للمدارس النهارية ، والساعة (3.45) عصراً للمدارس الليلية بنين، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ(30دقيقة ) ، مشددًا على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات .

أما مايخص طلاب المرحلة الثانوية فقد بشرت مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض الأستاذة غادة الوعلان الطلاب المتعثرين بأن النظام الفصلي أتاح لهم اختبار تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل؛ بحيث يختبر الطالب مواد تعثر المستوى الأول والثاني مع الدور الثاني للفصل الدراسي الأول، ومواد تعثر المستوى الثاني والرابع مع الدور الثاني للفصل الدراسي الثالث .

وقالت الوعلان : عند عدم كفاية الوقت المخصص لتنفيذ اختبار جميع مواد التعثر التي تزيد على فترة الدور الثاني يتيح النظام نقل الاختبار إلى فترة الدراسة الصيفية أو في بداية العام الدراسي، وإذا كانت لدى الطالب مواد تعثر من المستوى الخامس يُسمَح له اختبارها مع مواد الدور الثاني من المستوى السادس .

وَمِمَّا يجدر الإشارة إليه أن عملية التقديم ليست غاية في ذاتها في النظام الفصلي، وإنما هي جزء من عملية التعلم توجهها وتعززها وتصحح مسارها وتقدم لها مجموعة من المعلومات؛ لذا تحول من أساليب الاختبارات التقليدية السائدة التي نقتصر على الموازنة بين أداء المتعلم وأداء أقرانه إلى أساليب، و نُظم تنمي الشخصية المتكاملة والمتوازنة للمتعلم، وتقوم بما يحقق لديه من مهارات وظيفية و فهم عميق لمضمون المواد الدراسية وبما يدفع به إلى العمل المبدع، وينمي عدة مهارات يحتاجها في حياته اليومية.

هذا وقد ذكرت مديرة الإشراف التربوي التربوي الأستاذة ريم الراشد، وكذلك مدير الإشراف التربوي بنين الأستاذ خالد الدوسري أنه تم تكليف نحو من 1000 مشرف ومشرفة في مكاتب التعليم بالجولات الإشرافية للاطمئنان على سير الاختبارات، ومتابعة أعمال لجان الاختبارات في المدارس، إضافة إلى أعمال اللجان التنظيمية الفنية و الإدارية، وسيقوم المشرفون والمشرفات الفنيات مع بداية الاختبارات بمتابعة نماذج الأسئلة و الإجابات النموذجية، ومدى مطابقتها لجداول المواصفات والبناء الجيد للأسئلة، ومتابعة سلامة التصحيح ووقته .

•• ذوو الاحتياجات الخاصة

أما ما يخص طلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة فقد ذكرت مديرة إدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض الأستاذة ابتسام الأحمد،

أنه تم التأكيد على قائدات المدارس بوجوب تطبيق ماورد في لائحة تقويم الطالب والدليل التنظيمي، فيما يخص قواعد اختبارات طالبات التربية الخاصة ، وكُلِفت مشرفات التربية الخاصة لمتابعة معاهد وبرامج التربية الخاصة في الأسبوع الذي سبق الاختبار للوقوف على مدى توفر التجهيزات اللازمة للطالبات، وتهيئة الأماكن المخصصة حسب الاحتياج والإشراف على أسئلة الاختبارات ومدى ملائمتها للطالبات، وذكرت الأحمد أن إدارة التربية الخاصة طلبت من مكاتب التعليم تفريغ مشرفات التربية الخاصة لمتابعة سير الاختبارات بمعاهد وبرامج الدمج فقط والوقوف على رصد الدرجات والنتائج ..

وكذلك أكدنا على أن يكون تصحيح أوراق الاختبار ورصد درجات طالبات التربية الخاصة المدموجين مع التعليم العام دمجاً كلياً من قبل معلمة التعليم العام ومعلمة التربية الخاصة .

من جانبه أكد مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم الرياض الأستاذ حميدي العنزي، على جاهزية مندوبي الطوارئ لجميع المدارس بنين وبنات، إضافة إلى أن إدارة الأمن والسلامة وزعت على المدارس قائمة تضم أرقام هواتف للتواصل السريع ، فيما لو حدث أي طارئ -لا قدر الله , كما أكد العنزي على جاهزية موظفات الأمن في مكاتب التعليم لمباشرة الحوادث التي قد تقع في فترة الاختبارات وذكر أنهم في الإدارة لديهم تواصل سريع مع الجهات الأمنية الخارجية كالشرطة والهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني لمباشرة الحوادث التي تعتري المدارس في هذه الفترة، مضيفا أن مشرفي ومشرفات السلامة متواجدون، وعلى استعداد متى ما دعت الحاجة لذلك .

•• في مكة المكرمة

واستقبلت مدارس تـعليم مكة المكرمة اليوم 180516 طالبًا وطالبة للمرحلة المتوسطة والثانوية، في أول يوم من أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1438هـ، بمتابعة 800 مشرف ومشرفة من تعليم مكة المكرمة، للوقوف على سير الاختبارات؛ وفق خطة تم إعدادها مسبقًا.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، أن إدارة تعليم مكة المكرمة قد أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، لتمكينهم من أداء الاختبارات على أكمل وجه، وفي أجواء مثالية، مشيرًا إلى أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، وذلك للوقوف على سير الاختبارات وفق الخطة المعدة لذلك.

وأكد الحارثي على قادة المدارس بأهمية تشكيل لجان الرصد لجمـيع أعمال الاختبارات، ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور، حاثًا جميع الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد وأهمية استثمار أوقات فراغهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

•• المذنب

وإلى المذنب أدى أكثر من تسعة آلاف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية والتربية الخاصة بتعليم المذنب ، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1437 / 1438هـ في 80 مدرسة بالمحافظة والقرى التابعة لها، بمتابعة أكثر من 70 مشرفًا ومشرفة.

وتفقد مدير تعليم المحافظة عثمان بن إبراهيم العثمان، خلال جولاته الميدانية سير عمل الاختبارات لعدد من المدارس المتوسطة والثانوية داخل المحافظة وخارجها، مطلعًا على خطط المدارس الخاصة بأعمال اللجان والتصحيح.

وبين العثمان أن الاختبارات ليست هدفًا، بل هي وسيلة لقياس مستوى تحصيل الطلاب، مشيدًا بدور ووعي أولياء الأمور، داعيًا الله أن يوفق جميع الطلاب لتحقيق أفضل النتائج.