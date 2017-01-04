العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ملايين المستخدمين سيحرمون قريبا من WhatsApp

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ملايين المستخدمين سيحرمون قريبا من WhatsApp
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لندن ــ البلاد

أفادت صحيفة “ديلي اكسبريس” أن تطبيق “WhatsApp” سيتوقف عن العمل في الأجهزة والهواتف الذكية التي باتت قديمة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصممي التطبيق المذكور قولهم: إن خدمة المراسلة “ماسينجر” لن يكون متاحا على هواتف iPhone 3G، وأجهزة
Windows Phone 7، والأجهزة والهواتف الذكية التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد 2.1 و2.2.

وذكر المصممون أن هذه الأجهزة عفا عنها الزمن، ولم تعد قادرة على تخديم التحديثات التي ستظهر في تطبيق “واتس آب” لاحقا. وأضافوا: إن استخدام الماسينجر على قواعد Blackberry OS وBlackberry 10 وNokia S40 وNokia Symbian S60 سيستمر حتى 30 يونيو عام 2017.

ومن المعروف أن “واتس آب” هو تطبيق مجاني لتبادل الرسائل الفورية مع التواصل بالصوت والصورة. ويستخدم هذا التطبيق أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

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التصنيف: الأرشيف

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