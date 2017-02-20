ملتقى أبها الدولي للفرنشايز يمنح الأسر المنتجة فرصة الامتياز التجاري

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استضاف ملتقى أبها الدولي لـ”الفرنشايز” الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بفندق قصر أبها حاليا.

عددا من الأسر المنتجة بمنطقة عسير تحت شعار “صنع في عسير “.

وأوضح الأمين العام لغرفة أبها عبدالله بن سعد الزهراني :

أن الغرفة منحت عددا من السيدات اللاتي يعملن من المنازل ،فرصة المشاركة في هذا الملتقى.

إيمانا منها بأهمية تحويل أعمال الأسر إلى مشروعات استثمارية يطبق فيها نظام تشغيل حديث ومتطور يتضمن توافر هوية تسويقية.

وآليات تسويق تجذب العملاء، ونظم جودة، مع استخدام تقنيات الحاسبات الآلية في أعماله.

بحيث تتحول بموجبه مشروعات هذه الأسر إلى وحدات إنتاجية بنظام “فرنشايز” .

وأشار الزهراني إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على جودة المنتجات، وزيادة الربحية.

مع القدرة على التوسع والاستمرارية بمجالات الأعمال، وتوفير مزيدا من فرص العمل النسائية.

تماشيا مع أهداف برنامج التحول الاقتصادي 2020، ورؤية المملكة 2030.