ملتقى أمناء إدارات التعليم يوصي بتطوير المجالس التعليمية

جدة- حماد العبدلي

أوصى ملتقى أمناء إدارات التعليم بالمملكة الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بجدة على مدى يومين، في ختام أعماله أمس بتطوير المجالس التعليمية بما يحقق المشاركة الفعلية مع السلطة المحلية والمجتمع والمؤسسات التعليمية للتعليم العالي والتعليم العام في المنطقة أو المحافظة وتفعيل مشاركة قطاعات الوزارة ذات العلاقة في خطة تحسين الأداء للإدارات التعليمية، مع الاستفادة من التجارب الإلكترونية لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات المعروضة في اللقاء لتوحيد الإجراءات بين جميع المناطق والمحافظات في المملكة.

وفيما يتعلق بالاستعداد لبدء العام الدراسي القادم أوصى الملتقى بتصميم إدارات التعليم برنامجاً إلكترونياً لمتابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي، وذلك على مستوى المكاتب أو المدارس إلى جانب تحقيق التكامل بين إدارة تقنية المعلومات وأمانة التعليم بالتدريب على تصميم البرامج الإلكترونية.

وكانت فعاليات للملتقى قد اشتملت على عدد من أوراق العمل والمحاور حيث استعرضت في الجلسة الأولى ورقة عمل بعنوان “ورشة التخطيط التشغيلي لأمانات التعليم بالمناطق والمحافظات”، اشترك في تقديمها كلٌّ من الدكتور سليمان الكريدا، وخلود الصوينع من الأمانة العامة، فيما أدار الجلسة الدكتور سعود الخديدي، وهيا العتيبي.

وفِي الجلسة الثانية قدمت الدكتورة فريال الحقباني من الأمانة العامة ورقتها بعنوان: “ترشيح القيادات التعليمية والإدارية في إدارات التعليم” نموذج استرشادي، قدمت بعدها هندية قدوري من تعليم جدة ورقة عمل عن تجربة التطوير المهني للقيادات، وأدار الجلسة منال اللهيبي.

وحفلت الجلسة الثالثة بطرح عدد من أوراق العمل؛ تناوب على تقديمها الأمانة العامة وإدارات تعليمية وأكاديمية تناولت واقع وتجربة وتكامل المجالس التعليمية؛ اشترك في تقديمها: عبير الفريدي، وعبده علواني، بالإضافة سلطان الغامدي، وأدارها كل من حميد الغامدي، وعبير قشقري.

فيما اختتم الملتقى جلساته بلقاء مفتوح مع وكيل الوزارة والأمين العام لإدارات التعليم الدكتور راشد الغياض، وأدار الجلسة حمود الصقيران لتعلن بعد ذلك التوصيات وتكريم المشاركين والمشاركات بأوراق عمل في الملتقى من قبل الأمين العام لإدارات التعليم، ومدير عام التعليم بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي.