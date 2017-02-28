ملتقى الإشراف التربوي الـ 18 ينطلق في عرعر

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أوضح وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم الدكتور نياف الجابري اليوم أن ملتقى الإشراف التربوي التربوي الثامن عشر .

الذي انطلق اليوم يهدف إلى تطوير أداء المعلّم أثناء فترة خدمته في قطاع التعليم، بحيث يؤدي مهمته بجودة ومهنية.

منوهاً بدور إدارة الإشراف التربوي في هذا الجانب، فهي المعنية بالعمل الفني العميق في العملية التعليمية.

عبر رصدها الواقع التعليمي ودراسته، ووضع الخطط والاستراتيجيات الضامنة لتطوير وتحسين العملية التعليمية.

ولفت النظر إلى مخرجات الملتقى المهمة التي تؤكد أهميته، على غرار كثير من المبادرات التعليمية والتربوية.

مؤكداً أن الوزارة تنظر للمعلم باحترام وتقدير، لأنه يقوم بدور عظيم، ويستحق توفير كل ما يضمن تطوير أدواته التعليمية.

من جهته بين مدير تعليم منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن القريشي :

الملتقى الذي تستضيفه المنطقة، وسيلة مثالية لنقل الخبرات وتلاقح الأفكار بما يخدم العملية التعليمية التي تعود إيجابياً على عجلة التنمية الوطنية.