ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني يختتم أعماله

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الأحساء- البلاد

دعا ملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني في ختام أعماله المراكز البحثية إلى إعداد الدراسات والأبحاث لتطوير عمل الإعلام الإلكتروني .

وشدد على أهمية دعم الإعلام الهادف واستمرار الملتقى في القيام بدوره من خلال التواصل مع المهتمين إعلاميا ، وتأهيل وتدريب كوادر إعلامية تدرك دورها الوطني والإعلامي ، والتواصل مع كليات وأقسام الإعلام والاتصال بكافة الجامعات والكليات بالمملكة لتدريب الكوادر الصحفية الناشئة في الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على بناء رؤية تدعم العمل الإلكتروني .

وتناولت الجلسة الختامية التي أدارها فهد بن نومة دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام .

وركزت مداخلات المتحدثين على دقة المعلومة وسمات الإعلام الإلكتروني والاجتهادات الخاطئة في الصحف الإلكترونية .

وكان صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء قد افتتح فعاليات الملتقى الإعلام الإلكتروني الثاني “التحديات والتطلعات” وذلك بمقر النادي الأدبي بالأحساء .

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس الملتقى الدكتور محمد سعيد القحطاني كلمة اللجنة المنظمة بين فيها أن الملتقى سيتناول خلال جلساته عدة محاور تشمل دور الإعلام في تعزيز مكانة المملكة إعلاميًا واقتصاديًا، ومحور تكامل الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إثراء الحركة الثقافية بالمملكة ، وكذلك محور عن العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها في تحقيق الأمن الوطني ، ومحور دور الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي في إمكانية توجيه الرأي العام .

إثر ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر الشهري كلمة الداعمين للملتقى حيث رحب فيها بسمو الأمير والمشاركين وضيوف الملتقى ثم عرج على دور النادي الأدبي وواجبه في الشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني وأهمية الإعلام ودوره بعد نجاح الملتقى الأول وأنه جاء في وقت فاضت فيه المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بالركيك من القول لغة وأسلوبا .

عقب ذلك قدم معالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع كلمة شكر فيها سمو أمير الأحساء على رعايته للملتقى والنادي الأدبي على استضافته وإقامة النسخة الثانية من الملتقى وتناول موضوعات تهم الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واستضافة المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني .

وفي ختام الحفل كرم راعي الحفل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء الداعمين والرعاة كما كرم المرحومين فرحان العقيل وعبد العزيز العثمان وذلك في لمسة وفاء لهما للدور الذي قدماه خلال الإعلام .