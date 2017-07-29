ملتقى الإعلام المرئي والرقمي

الباحة- البلاد

وافق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على إقامة ملتقى الإعلامي المرئي والرقمي بعنوان ” شوف الباحة ” الذي يجمع نخبة من نجوم الإعلام الجديد من داخل المنطقة وخارجها يستعرضون فيه جهودهم وتجاربهم وطموحاتهم والتحديات التي قد تواجههم في مجال الإعلام الجديد ومدى إسهامه في رفع الوعي لدى الشباب.

وثمن مدير المركز الإعلامي بالمنطقة محمد بن صالح آل ناجم موافقة سمو أمير المنطقة على المبادرة التي تقدم بها المركز التي جاءت بمتابعة وإشراف من وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد الشمري،

مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي من أجل دعم كل ما يخدم شباب وبنات المنطقة وتشجعهم نحو الابداع والتميز والاستفادة منهم في دعم التنمية بشكل شامل والسياحية الداخلية على وجه الخصوص بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وبين أن الملتقى يهدف إلى تطوير أداء المواهب الشابة وضمان استمرار نجاح الأعمال المميزة في ظل توسع وانتشار منصات ووسائل التواصل الاجتماعية المرئية وما تشهده من ظهور مواهب شابة حققت نجاحات جماهيرية ، مضيفاً أن الملتقى سيناقش عدد من الموضوعات الحيوية ذات الصلة بالإعلام الجديد في ظل المتغيرات الجديدة ودوره في التسويق والترويج السياحي وتكون الباحة أنموذجاً في هذا المجال .