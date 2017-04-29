ملتقى الإنتاج الفني.. نحو رؤى وتطلعات جديدة

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الملتقى الأول للإنتاج الفني الذي يقام في الثامن من مايو المقبل لمدة ثلاثة أيام بفندق الكمبنسكي بالخبر.

وقال أمين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ، إن رعاية سموه تأتي إدراكا منه بمدى تأثير المحتوى الفني في اتجاهات الرأي العام وأهميته في خلق نقاش ثري يساعد على تقييم هذا النوع من العمل الإعلامي ليكون ذا فائدة للمجتمع.

واوضح نقي أن صناع المحتوى الإعلامي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة يواجهون عددا من التحديات من بينها تحديات اقتصادية تتطلب توفير الدعم من قبل القطاعين العام والخاص لرواد هذه الصناعة المؤثرة.

وأضاف نقي أن الملتقى يسعى لتسليط الضوء على أهمية تفعيل الشراكة بين المؤسسات الرسمية وصناع المحتوى الإعلامي بما يصب في مصلحة مسيرة دول مجلس التعاون ، لاسيما وأن المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع سواء كان أفلاما قصيرة أو برامج حوارية تعتبر وسائل إعلامية مؤثرة يجب استثمارها لتشكيل رأي عام حول القضايا الوطنية التي تهم دول مجلس التعاون.

من جهتها بينت رئيسة الملتقى عبير جليح إن رعاية سموه ومشاركة الوسائل الإعلامية الكبرى وكبرى شركات الانتاج في هذا الملتقى لا بد أن يثمر عن رؤى وتطلعات جديدة من أهمها ترسيخ مفهوم قيمة المحتوى الإعلامي في دعم الخطط الوطنية كـ(رؤية المملكة 2030) وتسليط الضوء على حاجة مؤسسات الدولة إلى الاستفادة من صناع المحتوى الإعلامي لبث رسائل تشكل رأي عام في المجتمعات داعم لخطط دولنا في الخليج العربي ومسيرتها نحو التنمية والتطور مؤكدة أن صناع المحتوى الإعلامي يعيشون عزلة مع المؤسسات الرسمية تجعل من المنتج الفني الخليجي أقل فائدة وتفقد المؤسسات الرسمية أيضاً قوة التأثير من خلال هذه الوسائل المعروفة بطابعها الجماهيري.

ونوهت رئيس ملتقى الإنتاج الفني الأول أن شركات الإنتاج الفني التي تمثل القاعدة الأكبر في وسط صناع المحتوى المحتوى الإعلامي “المرئي والمسموع” تعاني من تفرد وزارات الإعلام في دول الخليج في العلاقة مع المؤسسات الرسمية، كون وزارات الإعلام تمثل الزبون الأوحد لشركات الإنتاج التي تقوم بتعميد شركات الانتاج بتنفيذ الأعمال الفنية وشرائها. وقالت جليح إننا نسعى لأن نستفيد من تجارب الدول الأخرى التي تعتمد فيها الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية على العمل الفني كالمسلسل والأغنية والفيلم والمسرحية ضمن خططها الإعلامية وترويج سياساتها حتى تشكل رأياً عاماً مسانداً لتطلعاتها وخططها. وهو ما نشأ على إثره حزمة من الفوائد منها أن شركات الانتاج تعرض بضاعتها على كافة وزارات الدولة وليس وزارة واحدة، وهذا مفيد لخلق قيمة تنافسية وأثر اقتصادي مهم. كما ينشأ على إثره خروج منتج قوي ذو رسالة حينما تعرض وزارة ما أهدافها على شركات الانتاج وتخرج بعمل فني يبث الرسالة التي تريدها وأيضا يجعل من هذه الصناعة أكثر حيوية وتعظم من عوائدها الاقتصادية بخلاف الوضع الذي هو عليه الفن في دول الخليج حيث نجد أن شركات الانتاج إما مهددة بالإفلاس أو اتجهت لمسارات غير مسارها الأصلي كأن تتخصص في توثيق بعض المناسبات توثيقاً داخلياً ليس موجهاً للجمهور.

وذهبت جليح إلى أبعد من ذلك حيث قالت إن المسلسلات التركية روجت للسياحة في تركيا ونجحت وروجت للحلي التركية والمجوهرات من خلال مسلسل (حريم السلطان) مثلا ونجحت وروجت أيضا للتعليم في تركيا من خلال أعمال فنية مما عرضته الشاشات الخليجية. بينما نحن في الخليج يحق لنا أن نروج لنجاحاتنا الوطنية الكبرى ونروج للوعي الذي تنشده بعض الوزارات كالوعي في الشأن الطبي الذي تخصص له (رؤية المملكة 2030) أحد فصولها فضلا عن قضايا أخرى ذات أهمية كبرى كان يجب أن تعالج عبر الفن مثل قضايا التعايش والأمن بمفهومه الشامل. لكننا لا نزال نشهد عزلة بين المؤسسة الرسمية وبين صناع المحتوى الإعلامي مؤكدة أن عزلة شركات الانتاج في الخليج سيجعلها تعاني وسيفقد المجتمعات القيمة الكبيرة المتمثلة في قوة تأثير بضاعة هذه الشركات وقدرتها على المساهمة في مسيرة التنمية.

الجدير بالذكر أن كبرى المؤسسات الاعلامية ستشارك في الملتقى كما يستضيف الملتقى دولة الكويت كضيف شرف من خلال منتدى حواري يناقش تحديات صناعة الإعلام المرئي والمسموع وأهميته في التأثير والمساهمة بمساندة تحديثات المجتمعات.