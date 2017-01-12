ملتقى الباحة يناقش دور الجمعيات الخيرية والتعاونية

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الباحة – البلاد

أقام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة، أمس، ‏ملتقى الجمعيات الخيرية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، وذلك بمقر الشؤون الأكاديمية بمستشفى الملك فهد بالباحة.

‏ واستهل اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحمد العاصمي، كلمة رحب فيها بوكيل أمارة منطقة الباحة، معبرا عن شكرة للحضور على حرصهم للاستفادة والارتقاء ‏بأعمال القطاع الخيري، واهتمامهم بالتعاون بين القطاع الخيري والقطاعات الأخرى لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين.

‏ثم ألقى ‏وكيل إمارة منطقة الباحة، كلمة نوه فيها بالدور الذي يقوم به القطاع الخيري بمنطقة الباحة، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء، وعمل الشراكة المجتمعية ‏مع القطاعات الأخرى لخدمة المستفيدين من البرامج الخيرية بالمنطقة.

عقب ذلك كرم وكيل الإمارة المشاركين في مهرجان التطوع العالمي، والمشاركين من القطاع الخيري في مبادرة ‏”خير خلف” التي تعنى بأبناء الشهداء وذويهم، ‏والشركاء من الإعلاميين.

بعد ذلك ناقش الملتقى 5 أوراق عمل بعنوان: ” ‏قطاع العمل، والخدمات المقدمة الى القطاع الخيري”، و”‏صندوق الموارد البشرية والاستقدام” ، و‏”قطاع الضمان والشراكة المجتمعية مع القطاع الخيري” ، و”‏قطاع الرعاية والشراكة المجتمعية مع القطاع الخيري (العنف الأسري – الإرشاد – الأيتام “، و”رؤية وكالة التنمية الاجتماعية 2030 .