ملتقى البلديات بالشرقية يؤكد على التنمية البيئية

الدمام-حمود الزهراني

افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الملتقى السنوي الخاص بمدراء الإدارات ورؤساء البلديات بأمانة المنطقة الشرقية ،وذلك في فندق كمبينسكي بالخبر.

وبدأ اللقاء بكلمة رفع في مستهلها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة نجاح موسم حج 1439هـ.

وطالب الأمين خلال كلمته ضرورة استمرار الأمانة في تحقيق المراكز المتقدمة، إلى جانب التركيز على تحقيق أعلى نسبة في رضا المستفيد والتميز في الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمقيم وإعطاء أولويات العمل والتي تأتي في مقدمتها أولوية خاصة بمتابعة المشاريع والبنى التحتية، وكذلك البلاغات وطريقة علاجها بأسرع وقت، في ظل كون الأمانة جهة خدمية ولابد من إعطاء هذه الخدمة الأولوية في إنهاء أي بلاغ ومتابعة ذلك.

كما شدد المهندس الجبير في كلمته على ضرورة تفاعل الجميع في توسيع الرقعة الخضراء بكافة المدن والمحافظات والمراكز بالمنطقة والتفاعل ودعمها بالمتطوعين ومشاركة أهالي الأحياء. من جهة ثانية استعرض وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أهمية خدمة بلاغات 940 وإنجازاته ومدى ما يقدمه من خدمات حيوية منذ أن انطلقت الفكرة في عام 2015م حتى تطورت لهذا اليوم،

منوهاً بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في هذا المشروع خدمة للمواطن والمقيم في سرعة إنهاء البلاغات بأسرع وقت، إلى جانب ذلك قدم مدير عام الحدائق والتجميل وعمارة البيئة المهندس يوسف بن عبد الله المقهوي أهم المبادرات التي أطلقتها هذه الإدارة واستعدادها لإطلاق المبادرة ، فيما استعرض مستشار معالي الأمين للإعلام والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي محمد بن عبد العزيز الصفيان أهم الإنجازات التي حققتها الأمانة في مجال الإعلام خلال الفترة الماضية، وكذلك أهم الخطوات المستقبلية لإعلام الأمانة خاصة في مجال إبراز المشاريع التنموية الخدمية.