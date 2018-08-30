ملتقى البلديات بالشرقية يؤكد على التنمية البيئية

الدمام-حمود الزهراني
افتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الملتقى السنوي الخاص بمدراء الإدارات ورؤساء البلديات بأمانة المنطقة الشرقية ،وذلك في فندق كمبينسكي بالخبر.
وبدأ اللقاء بكلمة رفع في مستهلها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله بمناسبة نجاح موسم حج 1439هـ.
وطالب الأمين خلال كلمته ضرورة استمرار الأمانة في تحقيق المراكز المتقدمة، إلى جانب التركيز على تحقيق أعلى نسبة في رضا المستفيد والتميز في الخدمات البلدية التي تقدم للمواطن والمقيم وإعطاء أولويات العمل والتي تأتي في مقدمتها أولوية خاصة بمتابعة المشاريع والبنى التحتية، وكذلك البلاغات وطريقة علاجها بأسرع وقت، في ظل كون الأمانة جهة خدمية ولابد من إعطاء هذه الخدمة الأولوية في إنهاء أي بلاغ ومتابعة ذلك.
كما شدد المهندس الجبير في كلمته على ضرورة تفاعل الجميع في توسيع الرقعة الخضراء بكافة المدن والمحافظات والمراكز بالمنطقة والتفاعل ودعمها بالمتطوعين ومشاركة أهالي الأحياء. من جهة ثانية استعرض وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أهمية خدمة بلاغات 940 وإنجازاته ومدى ما يقدمه من خدمات حيوية منذ أن انطلقت الفكرة في عام 2015م حتى تطورت لهذا اليوم،