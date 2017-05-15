ملتقى الجمعيات الأهلية يؤكد على التنسيق والشفافية

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مكة المكرمة- البلاد

خرج الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية خلال الفترة 15 – 17 الشهر الجاري بمشاركة 420 جهة أهلية بالمنطقة, بعدد من التوصيات الهادفة إلى تحقيق الشراكة التنموية في العمل الخيري.

وأوضح المشرف العام على الملتقى معتوق اللحياني, أن الملتقى هدف إلى إبراز أثر الجهات الخيرية في تحقيق التنمية في مجالاتها المتنوعة, وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي, وتقديم مبادرات نوعية في التنمية المجتمعية, إضافة إلى تعزيز القناعة بأهمية العمل الخيري وأثره الحيوي في البناء المجتمعي.

وأشار اللحياني إلى أن التوصيات تضمنت إعداد معجم شرعي لتأصيل وتحرير مفاهيم ومصلحات العمل الخيري والتنموي وتقنين مصفوفة علمية تؤطر لخارطة بحثية استشراقية في العمل الخيري والشراكة التنموية وتأسيسُ لجان تنسيقية بين قطاعات التنمية المجتمعية لتفعيل المبادرات التنموية التي توصل إليها الملتقى و إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة ومحدثة باستمرار, تستهدف تبادل المعلومات والإحصاءات الخاصة بمجالات العمل الخيري والشراكة التنموية في المجتمع السعودي لتيسير التواصل والتنسيق والتكامل والشراكة بين المعنيين في قطاعات التنمية المجتمعية بهذا المجال وسَن نظام تشريعي يتيح وييسر الدعم المالي المستمر للجمعيات الأهلية في ظل مناخ يتسم بالشفافية والمحاسبة.