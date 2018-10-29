ملتقى بيبان مكة ينطلق في جدة

جدة -حماد العبدلي

دعا محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، عبر حسابه الرسمي في تويتر أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في بيبان منطقة مكة والذي ينطلق يوم الأربعاء القادم في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وقال الرشيد: اهتمامًا منا في ‫منشآت لتقديم الدعم والتمكين لرواد الأعمال وللطموحين والطموحات يسعدنا أن نقيم ملتقى بيبان منطقة مكة يوم الأربعاء القادم الموافق لـ ٣١ أكتوبر ويستمر حتى ٣ نوفمبر، ‏ومما يسعدني ويسرني أن أدعو الجميع للتسجيل عبر الرابط التالي:

biban.monshaat.gov.sa

يُذكر أن ملتقى بيبان مكة يأتي برعاية كريمة من قِبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.