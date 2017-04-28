ملتقى جامعة الطائف يناقش الوقاية من المخدرات

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الطائف – البلاد

أشاد معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في تفعيل الدور التثقيفي والوقائي لحماية المجتمع السعودي من مخاطر هذه الآفة.

جاء ذلك خلال انعقاد الملتقى التثقيفي للوقاية في ملتقى بيئات التعليم الجامعي ، بمقر جامعة الطائف، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” الخبير الدولي في الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف ، و مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الطائف العقيد محمد بن عبدالله القرني وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسوبيها.

وقد بدأت فعاليات برامج الملتقى بعرض مرئي عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات وعرض مرئي لفيلم المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «نبراس».

وأكد الدكتور زمان أن الدور الذي تؤديه اللجنة عبر المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، في إبراز الجهود الوطنية في التصدي للحملة الشرسة على عقول شباب المملكة، وتوعيتهم إلى أساليب وطرق العصابات الإجرامية في تهريب المخدرات وترويجها وإيقاع ضحاياهم.

وأشار إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) ، أثبتت حرصها على مكافحة جميع التهديدات والمخاطر التي تواجه المجتمع السعودي، من خلال النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية والجمركية في مجال مكافحة تهريب المخدرات وترويجها، مقدماً الشكر والتقدير لرجال الأمن كافة، لاسيما منسوبي المديرية العامة لمكافحة المخدرات والجمارك السعودية، الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن المملكة ضد عصابات التهريب والترويج الإجرامية.

من جانبه اكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن هذا الملتقى العلمي بجامعة الطائف يأتي بعد سلسلة من اللقاءات الناجحة من أجل توعية الشباب بأضرار المخدرات وتعزيز المشاركة لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته للإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع وخفض الجرائم المرتبطة بتعاطي وإدمان المخدرات، وتهيئة بيئة خالية من المخدرات من خلال ثمانية برامج تسهم في نشر ثقافة الوقاية تتمثل في برامج الأسرة والطفل، والبيئة التعليمية، ونجوم نبراس، والمرصد السعودي لمكافحة المخدرات، والإعلام والجديد، والأبحاث، والشبكة العالمية المعلوماتية عن المخدرات «جناد».

واضاف الشريف ان نبراس يقدم ايضا خدمات متعددة منها خدمة الاتصال المجاني لسهولة التواصل مع المجتمع على الرقم 1955 تحت إشراف مباشر من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

بعد ذلك بدأت الجلسات العلمية وقد تضمنت محاور الملتقى ورقة قدمها مدير مركز صحي قوى الأمن بجدة استشاري السموم الدكتور صلاح المنشاوي تحدث فيها عن اخطار واضرار المخدرات، وما تحتويه من تركيبات سامة تدمر وظائف الجسم الحيوية، وطرق الوقاية منها.

كما قدم الدكتور محمد القيسي مستشار الأمانة لعامة اللجنة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات محاضرة حول التركيبات الكيميائية للمواد المخدرة ، كما قدم علي بن عوض الشيباني محاضرة حول عمل مركز استشارات الادمان (1955) وطرق التعامل مع الاستفسارات الواردة والخدمات التي يقدمها المركز.