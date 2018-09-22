ملتقى جدة يدعم الموهوبين ذوي الإعاقة

جدة – البلاد

احتضنت أمانة جدة فعالية ملتقى صناع الموهبة من ذوي الإعاقة، الذي نظمته جمعية الإرادة لدى الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة بمسرح الأمانة، بحضور وكيل الأمين للاستثمار وخدمة المجتمع المهندس محمد بن عبدالله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس، وعدد من أولياء الأمور.

ويأتي احتضان ملتقى صناع الموهبة, في إطار دور أمانة جدة ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم برامج ومبادرات مؤسسات المجتمع كافة، وكذلك بناءً على اتفاقية التعاون الموقعة بين الأمانة وجمعية الإرادة (صاحبة المبادرة)، التي هدفت من إقامة الملتقى إلى دعم الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز دور الأسرة في دعم أبناءها وصقل مواهبهم.

وشهد مسرح أمانة جدة، برامج متعددة ضمن فقرات الملتقى حيث تضمن عرض فيديو تعريفي بالجمعية، وآخر عن المواهب، وفيديو خاص عن موهبة العام، كما ألقيت كلمة من الجمعية وأخرى من أولياء أمور ذوي الموهبة، وصاحب ذلك لقاء مفتوح مع رئيس مجلس إدارة الجمعية، واختتمت الفعالية بتكريم الأسر نظير جهودهم في دعم المواهب.