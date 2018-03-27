ملتقى علمي يوصي بتنمية المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية

الجبيل –حمودالزهراني

أوصى الملتقى العلمي الأول للعنف المدرسي بين الواقع والمأمول الذي استضافته كلية التربية بالجبيل التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، واختتمت فعالياته الخميس الماضي برعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي الى حث المؤسسات التعليمية على تبني تنمية المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية وذلك ضمن 13 توصية.

وذكرت وكلية الكلية للشؤون الاكاديمية الدكتورة منى الرميح أنه من ضمن التوصيات دَعْمُ الألعابِ الجماعيَّةِ التي تُنَمِّي السلوكياتِ الإيجابيَّةَ ، وتأكيدُ فِكْرِةَ العَمَلِ كفريقٍ، والتَّوْعِيَةُ الإعلاميَّةُ مِنْ خلالِ برامجٍ متنوِّعَةٍ تقدَّمُ للأطفالِ لنشرِ ثقافةِ السلامِ والاِسْتِفَادَةُ مِنْ التجاربِ العالميَّةِ الناجحةِ في نَشْرِ ثقافةِ السلامِ النابعةِ مِنْ تعاليمِ الدِّينِ الإسلاميِّ والتراثِ العربيِّ ووَضْعُ آلِيَّةٍ لتوعيةِ أولياءِ الأمورِ بأساليبِ الحوارِ الفَعَّالِ مَعَ الأبناءِ ، ومنحُهُم مساحةً للتعبيرِ عَنْ آرائهِم و تَشْجِيعُ وَدَعْمُ الأبحاثِ والدراساتِ لإعدادِ برامجٍ وإستراتيجيَّاتٍ ؛ لمكافحةِ العُنْفِ بأشكالِهِ المختلفةِ وتَفْعِيلُ دَوْرِ مجالسِ أولياءِ الأمورِ والمعلِّمينَ في المؤسَّساتِ التعليميَّةِ ؛ للإسهامِ في تقليلِ مظاهرِ العُنْفِ في المدرسةِ .

وأضافت: من التوصيات تَنْوِيعُ الأنشطةِ الطلابيَّةِ للتخفيفِ مِنْ الضغوطِ والانفعالاتِ التي قَدْ يتعرَّضُ لَهَا الطلابُ وتَوْعِيَةُ أفرادِ المجتمعِ بتشريعاتِ الدولةِ والعقوباتِ الخاصَّةِ بالجرائمِ الإلكترونيَّةِ و عَقْدُ برامجٍ توعويَّةٍ للطلابِ ؛ لإكسابِهِم مهاراتِ إدارةِ الصِّرَاعِ ، وإدارةِ الغَضَبِ و تَفْعِيلُ دَوْرِ وسائلِ الإعلامِ ووسائلِ التَّوَاصُلِ الاجتماعيِّ ؛ للحَدِّ مِنْ انتشارِ ظاهرةِ العُنْفِ ، وتفعيلُ القوانِينَ المنظِّمَةِ ؛ للحَدِّ مِنْ عَرْضِ البرامجِ التي تُعَزِّزُ العُنْفَ بجميعِ أشكالِهِ و حث المؤسسات التعليمية على تبني تنمية المواطنة الرقمية في المناهج الدراسية وبناء النظام القيمي للمتعلمين من خلال القدوة والسلوك المباشر و تدريب المتعلمين على كيفية إدارة الصراع ، وإدارة الغضب ، وإدارة الذات .

وذكرت الدكتورة دلال الشنقيطي عميدة كلية التربية بالجبيل أن إقامة الملتقى جاءت من ملاحظة زيادة مستوى العنف في المدارس وأثر التقنية المتزايد في حدتها والتي اجتهدنا مع المختصين والمختصات على ضرورة دراسة هذه الظاهرة و زيادة الوعي بها ورصد أسبابها بهدف الوصول إلى توصيات وحلول تساعدنا في علاجها وكذلك زيادة البحوث العلمية حولها.