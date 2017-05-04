ملتقى في جدة لتأهيل 1400 عريس وعروس

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مكة المكرمة- البلاد

تنظم الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، الأحد القادم، ملتقى عرسان جدة الخامس الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان فرح جدة الذي تنظمه الجمعية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام الجمعية فهد بن بنيه الحازمي أن الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، سيشهد مشاركة نخبة من الأكاديميين والاستشاريين والدعاة المختصين في التوجيه الأسري، ويهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والاتجاهات لبناء أسرة آمنة مستقرة في ظل المتغيرات المعاصرة، مبيناً أن الملتقى يسعى لإكساب المشاركين المعارف في الأحكام الشرعية للزواج وتطوير مهارات التواصل الفعال لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، فضلاً عن تزويدهم بمهارات التهيئة النفسية للحياة الزوجية، وتنمية مهارات ومعارف واتجاهات الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الجانب الاجتماعي، وتبصير المشاركين بالملتقى بالسلوكيات الصحية في الحياة الزوجية، إلى جانب تنمية قدرات المشاركين بالملتقى على التخطيط المالي السليم للأسرة.

وأضاف الحازمي أن الملتقى يعزز الجوانب الشرعية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية والطبية لدى العرسان, لافتاً النظر إلى أن محاور الملتقى تتناول في الجانب الشرعي أهداف الزواج والحقوق والواجبات بين الزوجين، كما يتناول محور الجانب الشرعي والاقتصادي أسس الزواج الناجح ومراحله وميزانية الأسرة وفوائدها وكيفية إعداد خطة لإدارة ميزانية الأسرة، فيما يتناول الجانب النفسي الخصائص النفسية للرجل والمرأة والاشباع العاطفي بين الزوجين ومهارات تنمية العلاقة بين الزوجين والعوامل التي تساعد على تكوين تحقيق الرضا بين الزوجين.

ويتناول الجانب الاجتماعي المهارات الاجتماعية للحياة المستقرة ومهارات الحوار الزوجي والتعامل مع أهل الزوج والزوجة والتعامل مع المشكلات، كما يتناول الملتقى المحور الطبي مستعرضاً العلاقة بين الزوجين ومراحلها والمفاهيم الخاطئة عن العشرة الزوجية والسلوكيات الصحية والتغذية السليمة.