ملتقى في جدة لتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية

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جدة – البلاد

نظمت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة أمس الأول ملتقى مجتمعي مسؤوليتي الثاني ” وذلك بمركز حي الصفا النموذجي .

وأوضح الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني أن هذا الملتقى يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة الكرمة ، ويعتبر ملتقى شبابي جماهيري يسعى للتعريف والتوعية بقيمة المسؤولية الاجتماعية والتحفيز لها وزيادة الدافعية الإنتاجية الاجتماعية لدى شباب المجتمع لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم، مبيناً أن الملتقى يستهدف مشاركة أكثر من 600 شاب في مختلف الفعاليات. وأفاد أن الملتقى يهدف إلى بناء وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية وجدانياً ومعرفياً، إلى جانب نقل الخبرات والتجارب في بناء المشاريع التطوعية بشكل احترافي وتعزيز الجانب السلوكي الايجابي لدى الشاب في مجتمعه، فضلاً عن استثمار الشباب لأوقاتهم بما يفيدهم وينمي قدراتهم، مبيناً أن الملتقى يستهدف الشباب في المرحلة الثانوية والجامعة بشكل عام.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة لدعمه المتواصل وغير المحدود للجمعية، كما قدم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها.

يذكر أن جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة تعمل على تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها ونشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي .