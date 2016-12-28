ملتقى مديري المراجعة الداخلية بقطاعات الداخلية

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الرياض- واس

افتتح معالي المشرف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الداخلية الأستاذ محمد بن عبدالله الدايل، اللقاء الثاني لمديري إدارة المراجعة الداخلية بقطاعات الوزارة، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض.

وتضمن اللقاء الذي يأتي بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – ثلاثة محاور، تناولت عرض مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الداخلية والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، للنهوض بأداء المراجعين الداخليين من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للقيام بأداء مهام عملهم بكفاءة وفاعلية، فيما تضمن المحور الثاني عرض الإجراءات المتخذة لتقييم المخاطر الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية، في حين تضمن المحور الثالث مناقشة الصعوبات والمعوقات التي تواجه إدارات المراجعة الداخلية واقتراح الحلول الكفيلة للتغلب عليها.

يذكر أن اللقاء خرج بعدة توصيات واقتراحات للتغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق إدارات المراجعة الداخلية لأهدافها بالكفاءة المهنية اللازمة.