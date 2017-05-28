ملف علمي على «شبكة السنة»

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الرياض – البلاد

أطلقت شبكة السنة النبوية وعلومها التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ملفها العلمي السنوي عن شهر رمضان المبارك ، وذلك على موقع الشبكة على الإنترنت.

وقال المشرف العام على الشبكة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ، أن الملف يتطرق إلى شهر رمضان المبارك باعتباره شهر عبادة وطاعة يتقرب فيه المسلم إلى الله رغبة في ثوابه وأجره مشيرا إلى أن الملف يقدم عدة موضوعات عن الصيام وأحكامه ومقالات لكيفية استغلال هذا الشهر الكريم بالشكل المناسب منها ( نبذة موجزة عن الصيام , الخطوات العملية لاغتنام رمضان ، كيف نستقبل رمضان ، مسائل وأحكام معاصرة في الصيام ، الصيام وتهذيب الأخلاق ، وركن خاص عن الطفل عبارة عن رسومات تتحدث عن رمضان وتعرف الأطفال بأحكامه ).

وبين الصغير أن الملف يحتوي على عدد من الخطب العلمية التي قدمها عدد من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم عن رمضان وموضوعات متنوعة ذات صلة بهذا الشهر الكريم كما تم تضمينه أيضا بفصل خاص عن زكاة الفطر وأحكامها ووقتها وكيفية إخراجها .