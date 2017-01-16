ملك إسبانيا يستقبل الجدعان والقصبي

شارك عبر واتساب

الرياض- واس

استقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا في مقر إقامته بالرياض معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والمالية وبحث سبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ ، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان التركي، والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا.

كما استقبل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيزها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ ، والمشرف العام على وكالة الوزارة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري.