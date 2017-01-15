ملك إسبانيا يصل الرياض

وصل جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق لجلالته.

إلى الرياض مساء أمس في زيارة رسمية للمملكة .

وكان في استقبال جلالته لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا.

ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي الوزير المرافق .

ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان.

والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ، ومندوب عن المراسم الملكية .