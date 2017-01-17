العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

ملك إسبانيا يغادر الرياض

0 تعليق 1 مشاهدة
ملك إسبانيا يغادر الرياض
شارك عبر واتساب

الرياض – واس

غادر جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له الرياض أمس بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع جلالته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ

والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ومندوب عن المراسم الملكية. وكان جلالته قد زار أمس، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له، معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني. وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في إطار رؤية المملكة 2030.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق