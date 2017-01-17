ملك إسبانيا يغادر الرياض

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الرياض – واس

غادر جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له الرياض أمس بعد زيارة رسمية للمملكة.

وكان في وداع جلالته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ـ الوزير المرافق ـ

والسفير الإسباني لدى المملكة خواكين بيريث بيانويبا ومندوب عن المراسم الملكية. وكان جلالته قد زار أمس، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له، معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني. وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والطاقة المتجددة في إطار رؤية المملكة 2030.