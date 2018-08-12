ملك الأردن : سنحاسب كل من سولت له نفسه المساس بأمننا

قال ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، إن بلاده ستحاسب كل مَن سولت له نفسه المساس بأمن الأردن وسلامة مواطنيه.

جاء ذلك خلال ترؤس الملك الأردني اجتماع مجلس السياسات الوطني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الأمنية لمواجهة العمل الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام.

وأضاف ملك الأردن تعليقًا على الحادث، أن حكومته ستحارب الإرهابيين بلا رحمة وبكل قوة وحزم، مؤكدًا أن الأردن سيبقى عصيًّا على الإرهاب والإرهابيين بتماسك مواطنيه.

وأشار إلى أن العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن، وأي عمل آخر، لن يزيد الأردن إلا وحدة وقوة للقضاء على الإرهاب ومسلحيه.

وكانت قوات الأمن الأردنية داهمت موقعًا في مدينة السلط غربي العاصمة عمان، السبت، أسفر عن انهيار منزل من ثلاثة طوابق وإلقاء القبض على ثلاثة من الإرهابيين ومقتل جندي، وذلك غداة تفجير استهدف دورية للدرك الأردني راح ضحيته رجل أمن وعشرات المصابين.