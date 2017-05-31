ملك الأردن يؤدي مناسك العمرة

مكة المكرمة- واس

أدى جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له أمس مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى المسجد الحرام مساعد قائد قوات أمن العمرة في المنطقة المركزية اللواء سعود الخليوي وقائد القوى الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

وكان جلالته قد وصل إلى جدة أمس وكان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد بن سالم القرني ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظاف

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