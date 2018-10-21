ملك الأردن ينهي ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال خلال لقائه شخصيات سياسية أردنية في العاصمة الأردنية عمان، إنّه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين، مشيراً إلى أنّ “الباقورة والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا.

وأضاف أنّ موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة، مؤكداً أنّ أولويات الأردن في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين.

وتنص ملاحق في اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن واسرائيل عام 1994 م ، على بقاء إسرائيل في منطقتي الباقورة (شمال الأردن من أراضي الأغوار الشمالية) والغمر (جنوب المملكة) -المحاذيتين للأراضي الفلسطينية المحتلة-، على بقاء إسرائيل فيهما واستغلال أراضيهما لمدة 25 عاما، تنتهي الأسبوع القادم.