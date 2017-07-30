ملك البحرين يستقبل وزراء خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب

المنامة – واس

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في قصر الصخير بالمنامة أمس السبت، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية يرافقهم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب الذي سيعقد اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.

ونقل معالي وزير الخارجية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – إلى جلالة ملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ.

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