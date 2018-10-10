ملك المغرب يستقبل سمو وزير الداخلية

استقبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في القصر الملكي بالرباط اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

ونقل سمو وزير الداخلية في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لجلالته ، وتمنياتهما لمملكة المغرب حكومة وشعباً دوام الرقي والتقدم والازدهار .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

حضر الاستقبال الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية.