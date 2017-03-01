مليار ساعة مشاهدة (يوتيوب) يوميا

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جدة ــ وكالات

اعلن موقع مشاركة الفيديو “يوتيوب” ان مستخدميه يشاهدون نحو مليار ساعة من الفيديو كل يوم، ما يعني انهم يشاهدون يوميا من الفيديو ما يحتاج المستخدم الواحد لمئة ألف سنة لمشاهدته.

وقال يوتيوب ان هذا الرقم حقق في العام الماضي، وليس هذا العام، ما يعني أن الرقم قد يكون أكبر من ذلك بكثير.

وقال يوتيوب في منشور على مدونته: قبل بضع سنوات، اتخذنا قرارا كبيرا في يوتيوب.

في حين بدا أن الجميع يركز على عدد المشاهدات التي يحظى بها أي فيديو، راينا نحن أن مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في مشاهدة ذلك الفيديو هو أفضل طريقة لفهم ما إذا كان المشاهدون يستمتع به حقا.

ويعتقد أن هذه الأرقام تظهر مدى النجاح الكبير الذي يحققه يوتيوب، ولكن مع ذلك لا يزال الموقع يواجه صعوبات عديدة، مثل الصعود الكبير لخدمات منافسة، مثل فيس بوك، التي أضحت تركز على جعل الفيديو أولوية لها، وذلك من خلال خدمة البث المباشر وتوفير تطبيقها على أجهزة التلفاز.

وتأتي أرقام يوتيوب الجديدة بعد نحو عشرة أيام من إعلان جوجل أنها تعتزم اعتبارًا من العام القادم، إيقاف الإعلانات التي تبلغ مدتها 30 ثانية ولا يمكن تجاوزها على الموقع لتركز بدلًا منها على صيغ أقصر من الإعلانات.