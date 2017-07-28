مليار و250 مليونا يستخدمون واتس آب يوميا

جدة ــ وكالات

يبدو ان خطة شركة “فيسبوك” لتطوير تطبيق “واتس آب” لمنافسة تطبيق “سناب شات” قد نجحت بالفعل، حيث بلغ عدد مستخدمي خاصية القصص المصورة على “واتس اب”، الى اكثر من مليار 250 مليون مستخدم نشط يوميا.

وأعلن مارك زوكربيرغ في رسالة تهنئة لفريق عمل “واتس آب” عن وصول عدد مستخدمي التطبيق لأكثر من مليار شخص للمرة الأولى في تاريخ التطبيق، مع مليار و300 مليون مستخدم نشط شهريا.ووصل عدد مستخدمي خدمة الحالة الحكايات لأكثر من 250 مليون شخص في تطبيق “واتس آب”، وهو رقم يتساوى مع عدد مستخدمي الحكايات في تطبيق انستغرام.وبالمقارنة بسناب شات فان الأخير لديه 166 مليون مستخدم يوميا فقط من التطبيق بأكمله. وهذا يشمل ميزة الرسائل الخاصة وشارات الرموز التعبيرية لتحفيز الأصدقاء لإرسال واحد على الأقل كل يوم.

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