مليشيات الحوثي تختطف 20 صحفيا

اختطفت مليشيات الحوثي الإيرانية، مجموعة من الصحفيين في صنعاء، أثناء إقامتهم لندوة صحافية حول موضوع خطاب الكراهية في الإعلام.

وأكدت مصادر في نقابة الصحفيين اليمنيين، بحسب “سكاي نيوز”، أن مليشيات الحوثي اختطفت 20 صحافياً، بينهم نقيب الصحافيين الأسبق عبد الباري طاهر، خلال إقامتهم ندوة صحفية في العاصمة صنعاء عن خطاب الكراهية في الإعلام.

وقالت المصادر: إن من بين المختطفين، بالإضافة إلى نقيب الصحافيين الأسبق، أشرف الريفي، وعادل عبدالمغني، ومحمد شمسان، ومعين النجري، وفاطمة الأغبري، وزكريا الحسامي، ومحمد الجيلاني.

وأكدت المصادر، أن عناصر من الحوثيين اقتحموا فندق مقر إقامة الندوة وقاموا باحتجاز المشاركين فيها، وأبرزهم طاهر، الذي يعد من أبرز الكتاب والمفكرين اليمنيين، حيث تم نقلهم إلى مكان مجهول.

وكانت ميليشيات الحوثي قد اختطفت 3 صحافيين في مدينة الحديدة، على ساحل البحر الأحمر، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مصادر محلية قبل أيام.