مليشيا الحوثي تحتجز 51 ألف طن قمح تابعة لبرنامج الأغذية العالمي

دعا عبدالرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة باليمن، ليزا غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، إلى الضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للإفراج عن 51 ألف طن من مخزون القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة، تكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص، بحسب ما أشار إليه المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوسيل.

واعتبر الوزير اليمني في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويسهم في تردي الوضع الإنساني، ومضاعفة معاناة ملايين اليمنيين. مطالبًا بضرورة الإفراج الفوري عن القمح، ووقف أي أعمال تخص الجانب الإغاثي والإنساني. محملاً مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة في مضاعفة معاناة اليمنيين من خلال استمرار احتجاز القوافل الإغاثية، ونهب المساعدات الإنسانية، ووضع العراقيل أمام المنظمات الإغاثية المحلية والدولية.

وشدد فتح على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة استمرار المليشيا في إعاقة العمل الإغاثي، وضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات اللاإنسانية التي تمس حياة اليمنيين بشكل مباشر. مؤكداً أن الصمت حيال استمرار المليشيات تجاه هذه الأعمال أمر غير مقبول.