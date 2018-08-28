دولية

منعت موظفيه من الخروج

مليشيا الحوثي تغلق أكبر مصنع في الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time15 / ذو الحجة / 1439 هـ      28 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أغلقت مليشيا الحوثي الانقلابية، أكبر مصانع مدينة الحديدة، اليوم الثلاثاء، ومنعت الدخول إليه والخروج منه، بعد وضع سواتر ترابية على أسواره.

وكشفت مصادر صحفية محلية عن قيام المليشيا، المدعومة من إيران، بإغلاق بوابة مصنع يماني بسواتر ترابية والتمترس في أسواره ومنع العمال والموظفين من الدخول والخروج لساعات طويلة قبل أن تتدخل وساطة لفتح ممر للدخول، وفقًا لما نقله “المشهد اليمني”.

وأكدت تقارير أن 7 آلاف موظف وعامل يقتاتون من هذا المصنع خلفهم أسرهم، في الوقت الذي أغلقت فيه عشرات الشركات والمصانع أبوابها وظل مصنع يماني مستمر رغم الظروف الحرجة مستوعبًا لكل هؤلاء العمال والموظفين.

ibrahim

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