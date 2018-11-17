دولية

مليشيا الحوثي تقصف مصانع ومخازن أغذية في الحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      17 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية في أول خرق للهدنة غير المعلنة والمؤقتة عددا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وصرح العقيد أحمد الجحيلي أن الميليشيات استهدفت بمدفعية الهوزر مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها.

ولفت إلى أن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية، وتهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية.

وأضاف: “تسعى المليشيات عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية”.

كما نوّه إلى أن المليشيات الانقلابية تعيش حالة من الخوف، وتعاني انهيارًا محتومًا في الحديدة

وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *