مليشيا الحوثي تقصف مصانع ومخازن أغذية في الحديدة

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية في أول خرق للهدنة غير المعلنة والمؤقتة عددا من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد.

وصرح العقيد أحمد الجحيلي أن الميليشيات استهدفت بمدفعية الهوزر مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها.

ولفت إلى أن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية، وتهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية.

وأضاف: “تسعى المليشيات عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية”.

كما نوّه إلى أن المليشيات الانقلابية تعيش حالة من الخوف، وتعاني انهيارًا محتومًا في الحديدة

وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.