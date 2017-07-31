مليونا زائر لواجهات جدة البحرية خلال إجازة الصيف الحالية

استقبلت الواجهات البحرية بمحافظة جدة, التي تم تنفيذ مشروعات تطويرها خلال السبعة أعوام الماضية, نحو مليوني زائر خلال الإجازة الصيفية الحالية, ولا يزال العدد قابل للزيادة عقب الانتهاء من تطوير مشروع (الكورنيش) الشمالي بمرحلتيه الرابعة والخامسة في شهر أكتوبر المقبل, الذي يقع على امتداد ساحل البحر الأحمر بطول يزيد عن أربعة كيلومترات، وقدرت تكلفته الإجمالية بـ 800 مليون ريال.

وأكد أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس, ما تحظى به مشروعات الواجهات البحرية من اهتمام كبير ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -؛ حيث يعد مشروع استكمال تطوير الواجهة البحرية للكورنيش الشمالي إضافة لمنظومة مشروعات تطوير الواجهة البحرية لعروس البحر الأحمر التي تحرص الأمانة على الاستفادة من مقوماتها المتوافرة, وتطويرها بما يحقق رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، إلى جانب ما تشكله من لمسة جمالية جاذبة لشواطئ جدة؛ كون التطوير وفر مساحات كبيرة وعناصر جمالية وبنية تحتية متكاملة.

ويتميز المشروع بمرحلتيه الرابعة والخامسة, بتقديم خدمات تشمل جميع الفئات والأعمار، إذ سيتضمن منطقة ترفيهية, وشواطئ رملية, وجلسات مظللة, ومنطقة ألعاب للأطفال, وممرات, وجسور للمشاة, بإطلالة مباشرة على البحر، بالإضافة إلى الخدمات والمواقف والمسطحات الخضراء.