مليونا هاتف استقبلت برنامجا خبيثا

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لندن ــ وكالات

قالت صحيفة التليغراف البريطانية ان قرابة مليونين من مستخدمي هواتف “أندرويد” تلقوا تنبيها بتحميل أجهزتهم، برنامجا خبيثا يسمى “الدليل الخاطئ” .واشارت الصحيفة الى ان البرنامج الخبيث تسلل إلى الهواتف من خلال عدد من التطبيقات الهاتفية على “غوغل بلاي ستور”، ما بين عامي 2016 و2017، كما توارى الفيروس في الأجهزة تحت أسماء مطورين وهميين مثل سيرجي فيرنيك و نيكولاي زالوبكان.

واوضحت الصحيفة ان البرنامج الخبيث تسلل عبر تطبيقات ترشد المستخدمين إلى كيفية تشغيل بعض الالعاب الإلكترونية مثل بوكيمون غو.

يذكر ان الشكوك تدور حول قراصنة روس في استهداف الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، بغرض التحكم فيها عن بعد، فيما قام موقع غوغل بسحب التطبيقات التي تتسلل من خلالها البرنامج الخبيث.