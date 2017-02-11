مليون وحدة سكنية تشعل منافسة شركات المصاعد

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جدة – غفران إبراهيم

أشعلت المشروعات العقارية العملاقة لإنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، التنافس بين 80 شركة اقليمية وعالمية تمثل 10 دول استعرضت أحدث التقنيات خلال المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة ومعدات الرفع ومستلزماتها ، والذي افتتحه اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة

بحضور مسؤولي غرفة جدة ونخبة من الاقتصاديين والصناع والمهتمين بالتطوير العقاري بمنطقة الخليج، بهدف الدخول إلى السوق السعودي وجذب أنظار المستثمرين في قطاع يعتبر الأضخم والأكبر في منطقة الخليج.

وشدد اللواء المطرفي على أهمية توفير أعلى درجات السلامة في أنظمة تشغيل وتركيب المصاعد الجديدة، لافتاَ إلى أن منطقة مكة المكرمة شهدت خلال عام 1437 هـ المنصرم 1594 حادثاً بسبب المصاعد، أدت إلى حالتي وفاة و30 إصابة

حيث تنوعت أسباب الحوادث ما بين انقطاع التيار الكهربائي وسوء الاستخدام والحمولة الزائدة والأعطال الفنية.

وأشار أن ادارة الدفاع المدني (وقاية) تشارك بجناح متكامل خلال (ليفتك جدة أكسبو) بهدف ابراز دور وأنشطة وإسهامات الإدارة وارتباطها بما يخص التراخيص لصناعة وتركيب المصاعد والسلالم المتحركة والالتزام بالأنظمة والشروط الخاصة بها.