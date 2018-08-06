مليون و200 ألف زيارة لحساب خدمة التواصل العدلي

كشفت وزارة العدل أن عدد زيارات حساب خدمة التواصل العدلي على “موقع تويتر [email protected] ” بلغ مليون و200 ألف زيارة، منذ إطلاق الحساب في نوفمبر 2017 وحتى يوليو الماضي.

وتوزعت استفسارات المستفيدين عن اختصاصات الشؤون القضائية والتنفيذ

والتوثيق وتقنية المعلومات والمحاماة وغيرها من الخدمات العدلية.

وارتفعت مشاهدة التغريدات في الحساب المختص بالتواصل مع المستفيدين خلال شهر يوليو الماضي

إلى مليون و100 ألف مشاهدة، بزيادة 84% عن الشهر الذي سبقه

فيما قفزت الإشارة إليه أكثر من 57% لتصل إلى 5775 إشارة.

وبحسب مؤشر التفاعل لحساب التواصل العدلي، فقد بلغ إجمالي الردود على الاستفسارات التي طرحها المستفيدون 2335 رداً.

وتقدم خدمة التواصل العدلي إجابات على الاستفسارات ذات العلاقة بالشأن العدلي والقضائي، فيما يخص أعمال قطاعات الوزارة من الشؤون القضائية والتنفيذ والتوثيق وغيرها.

واستحوذت الاستفسارات الخاصة بقطاعي التقنية والتنفيذ على النصيب الأكبر خلال يوليو الماضي بواقع 1076 رداً بنسبة 43%،

فيما بلغ عدد الردود على استفسارات قطاعي الشؤون القضائية والتوثيق 734 رداً، لتشكل نحو 30% من إجمالي الردود.